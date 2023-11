Alghero, rinvio intervento tonsille: precisazioni e scuse dell’Asl

SASSARI – In seguito a quanto emerso in queste ore in merito al rinvio di un intervento chirurgico all’ospedale Civile di Alghero, la Direzione Aziendale della Asl di Sassari, per un dovere di corretta informazione, precisa che “La Sc di Otorinolaringoiatria dell’ospedale civile di Alghero organizza nelle giornate del lunedì le sedute operatorie pediatriche, precedute, il venerdì, dalle visite anestesiologiche pre operatorie”

“Le sedute del 27 novembre, nonostante siano state eseguite le visite

anestesiologiche del 24 novembre, sono saltate a causa dell’applicazione

di una disposizione interna assunta da un dirigente medico, in

violazione delle disposizione della Direzione di presidio, e non

concordata con la Direzione, che ha generato fraintendimento tra gli

operatori, e per il quale questa Direziona sta assumendo dei

provvedimenti, volti a favorire la regolare attività operatoria

programmata”

“L’Asl Sassari si scusa con le famiglie che hanno visto saltare

l’intervento chirurgico, ma assicura che gli stessi verranno a breve

riprogrammati”.