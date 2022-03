Finalmente la politica si occupa della pesca algherese

ALGHERO – “Finalmente la politica locale inizia a preoccuparsi e ad interessarsi dei pescatori algheresi. Dopo che per mesi le proteste sono state snobbate e bollate come richieste di pochi e isolati pescatori, gli amministratori algheresi prendono il “timone della barca”, (si passi il termine) in mano e si attivano affinché quei tavoli richiesti, quei momenti di confronto e di dialogo a tutti i livelli finalmente si mettano in pratica.

Dopo la disponibilità manifestata del Presidente del Parco Raimondo Tilloca, del Direttore Mariano Mariani , dell’assessora allo sviluppo economico Giorgia Vaccaro; ora anche l’assessore Montis esce allo scoperto e prende impegni a livello regionale per un tavolo tecnico del settore pesca, per individuare fondi (esistenti da tempo ) per questo settore. Questi saranno utili a compensare i periodi di chiusura parziale o totale della pesca in determinate aree dell’AMP. Che dire se non che siamo soddisfatti di questa mobilitazione generale, ma ci chiediamo perché tutto questo non sia stato fatto mesi fa, quando gli stessi operatori, forse in maniera scomposta, avevano fatto presente la delicata situazione che si era venuta a creare”.

Mimmo Pirisi, capogruppo del PD ad Alghero