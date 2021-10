L’Aplec a l’Alguer i Catalanitat, parlen Martinelli i Campus

ALGHERO – Domani l’ex-presidente della Catalogna ed Eurodeputato Carles Puigdemont sarà presente all’udienza della Corte d’Appello di Sassari che dovrà decidere sulla richiesta di estradizione in Spagna. Un effetto del clamoroso e duramente criticato arresto avvenuto all’Aeroporto di Alghero la sera del 23 settembre proprio durante l’avvio dell’atteso evento internazionale della cultura e tradizioni catalana denominato l’Aplec a cura dell’Adifolk, Fondazione Alghero e Amministrazione Comunale.

Un fulmine a ciel sereno che ha causato rabbia e sdegno fino al momento, dopo neanche 24 ore, della liberazione di Puigdemont. Perciò se la festa poteva essere inficiata da tale negativo accadimento, alla fine ne ha pure giovato divenendo un momento, oltre che ancora di più di giovialità, anche di riflessione e di incoraggiamento verso le libertà dei popoli dell’Unione Europea a partire proprio dalla Catalogna. Un momento che potrebbe essere cristallizzato e ripetersi, come giornata dell’unione e legame le due sponde catalane del Mediterraneo anche negli anni futuri. E su questo, oltre ad un commento su quelle giornate della scorsa settimana, che si soffermano due importanti esponenti algheresi delle catalanità: Stefano Campus e Tonio Martinelli.

——————————————————

Carles Puigdemont serà present a la vista del tribunal d’apel·lació de Sassari que haurà de decidir sobre la sol·licitud d’extradició a Espanya. Un efecte de la sensacional i durament criticada detenció que va tenir lloc a l’aeroport de l’Alguer la nit del 23 de setembre, precisament durant l’inici de l’esperat esdeveniment internacional de cultura i tradicions catalanes anomenat Aplec per Adifolk, la Fundació Alghero i l’Administració municipal.

Un cop del blau que va provocar ràbia i indignació fins al moment, després de menys de 24 hores, de l’alliberament de Puigdemont. Per tant, si el partit pogués ser minat per aquest esdeveniment negatiu, al final també es va beneficiar convertint-se en un moment de reflexió i ànim cap a les llibertats dels pobles de la Unió Europea que començaven des de Catalunya. Un moment que es podria cristal·litzar i repetir, com a dia d’unió i vincle entre les dues ribes catalanes del Mediterrani també en els propers anys. I sobre això, així com un comentari sobre aquells dies de la setmana passada, on viuen dos importants exponents de la comunitat catalana de l’Alguer: Stefano Campus i Tonio Martinelli.