Alghero, “Palazzo Civico , lavori fermi: pensano solo a cose futili”

ALGHERO – “Come hanno confermato il sindaco in consiglio comunale e l’Assessore in commissione, i lavori di recupero e restauro del palazzo civico di via Columbano sono fermi da tempo. L’Amministrazione ha rotto i rapporti con il direttore dei lavori e avviato la risoluzione del contratto che legava il professionista e il comune. Nel frattempo, ovviamente, il cantiere è bloccato. Sul cartello di cantiere si legge che la fine dei lavori era prevista per il 22 gennaio 2022. Siamo, invece, già a gennaio del 2023 e purtroppo i lavori appaiono ben lontani dalla conclusione. La speranza è che dopo che verrà nominato un nuovo direttore dei lavori i lavori possano riprendere al più presto, ma risulta piuttosto evidente l’enorme ritardo degli stessi. L’Amministrazione Conoci ha avuto la fortuna di trovare tanti progetti pronti e tanti lavori avviati. Avrebbe dovuto quindi solo lavorare a testa bassa per portare avanti le opere per le quali la precedente Amministrazione di centrosinistra aveva trovato i finanziamenti e invece, come già successo per la piscina coperta e per l’ex cotonificio anche per il palazzo comunale è tutto completamente arenato. Nei fatti praticamente tutte le opere pubbliche, che erano state avviate in città dalla precedente giunta di centrosinistra, sono purtroppo sostanzialmente ferme o nella migliore delle ipotesi vanno avanti con enorme lentezza. La sensazione triste, ma sempre più concreta, è che il sindaco e la sua maggioranza si preoccupino solo delle cose futili e frivole e non dedichino invece piena attenzione e completo impegno a quelli che sono i loro compiti più importanti”.

Pietro Sartore (Lista Civica – Per Alghero)