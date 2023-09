“Alghero, opere pubbliche bloccate e in stato indecoroso”

ALGHERO – “Ve lo ricordate il cantiere del cotonificio?

I lavori sarebbero dovuti terminare a ottobre 2022 e invece oramai da quasi due anni è tutto completamente fermo e in abbandono.

Per la riqualificazione degli spazi del cotonificio la Giunta Bruno si aggiudicò un bando regionale e ottenne nel gennaio 2016 la somma di 3 milioni 176mila euro.

Da lì partì un importante percorso di coprogettazione con gli abitanti del quartiere con l’ambizioso obiettivo che quell’ex capannone industriale potesse rappresentare nel futuro l’emblema della rinascita culturale e sociale dell’intero quartiere di Sant’Agostino.

E invece, grazie alla giunta Conoci rischia di essere ricordato solo come esempio di inconcludenza e incapacità amministrativa.

La stessa sorte, d’altronde, che è toccata anche ad altre opere pubbliche avviate dalla giunta di centrosinistra ed ora completamente bloccate (piscina, palazzo comunale, eccetera).

Nel mentre, con tutte le opere pubbliche ferme e la città in uno stato indecoroso, il primo cittadino, in un patetico e, enormemente, ridicolo tentativo di distrarre i cittadini algheresi, continua a preoccuparsi solo di pubblicare foto di paesaggi e di tramonti”.

Pietro Sartore

Gabriella Esposito

Mario Bruno