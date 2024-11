Alghero, nasce “Azzurro Donna”

ALGHERO – Anche ad Alghero è nata Azzurro Donna. Oggi presso la sede di Forza Italia è stato presentato il Movimento che declina al femminile i valori liberali di Forza Italia. Azzurro Donna è un movimento strutturato all’interno di Forza Italia, unico partito che ha un settore organizzato, gestito e dedicato esclusivamente alle donne. Il Segretario cittadino di Forza Italia Marco Tedde ha sottolineato che Azzurro Donna opera all’interno di Forza Italia al fine di far riconoscere la donna come soggetto politico, il suo diritto all’autodeterminazione ed alla realizzazione personale, valorizzandola per la sua diversità, cultura, professionalità e competenze. Tedde ha anche ricordato che ad Alghero Forza Italia ha il Gruppo consiliare più numeroso, con una maggioranza di consiglieri donna, e tante dirigenti competenti e appassionate.

La Responsabile cittadina del Movimento, Giovanna Caria, nel suo intervento ha sottolineato che Forza Italia – Azzurro Donna mette al centro delle proprie idee e del proprio impegno l’individuo, senza distinzione di genere, con una particolare attenzione alle elettrici moderate. E che la sua azione si indirizza verso un rinnovamento vero della politica, che deve essere praticata con la passione, le competenze ed il rigore morale delle donne. Secondo la Consigliera Comunale Nina Ansini Azzurro Donna deve lavorare nel cuore della nostra Comunità, trasformando in un diritto concreto il ruolo sociale della donna, motore di crescita nel mondo del lavoro, dell’economia, della famiglia, della scuola, del welfare, della sanità. Lina Bardino, Responsabile provinciale del movimento femminile, Consigliera Comunale e militante storica di Forza Italia, ha messo in evidenza che l’azione di Azzurro Donna deve svolgersi soprattutto nei confronti delle donne stesse, che devono lavorare in squadra per superare la difficoltà di “darsi valore e riconoscimento. Marina Puddinu, Responsabile di Azzurro Donna a Sassari, e la Dirigente algherese Nadia De Santis hanno portato i loro saluti e hanno ipotizzato idee e progetti da realizzare con focalizzazione al femminile.

E da oggi Azzurro donna è in marcia verso la crescita dell’universo femminile attraverso progetti e proposte politiche concrete che verranno rappresentate nei prossimi giorni.