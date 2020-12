Alghero Marathon e Ail, consegna Stelle di Natale

ALGHERO – Anche quest’anno l’Alghero Marathon sarà accanto all’AIL Sassari per la vendita e la consegna delle stelle di Natale. Sabato 5 e domenica 6 dicembre con l’aggiunta di martedì 8 giorno dell’Immacolata in piazza della Mercede, dalle ore 9 alle ore 18, sarà presente un gazebo per l’acquisto della stella di Natale dell’AIL. Per evitare assembramenti e nel rispetto delle normative in materia anti Covid sarà possibile prenotare la stella di Natale via sms, WhatsApp e per telefono al numero 3294605190 oppure via posta elettronica all’indirizzo ailalgheromarathon@gmail.com



Anche per il 2020 la Presidente di AIL Sassari, la Dott.ssa Marilena Rimini Fiori, ha voluto che il prezzo di vendita della stella di Natale rimanesse invariato a 10€ e che venisse garantita la presenza di aziende florovivaistiche sarde.L’intero ricavato della tre giorni sarà devoluto alla sezione sarda di AIL Sassari per sostenere la Casa alloggio AIL che accoglie gratuitamente i malati ed i loro familiari ma anche per finanziare servizi socio-assistenziali, sostenere la ricerca e le borse di studio, supportare i centri di ematologia, potenziare le cure domiciliari, offrire sostegno psicologico, portare a casa dei pazienti farmaci e beni primari.Il Covid19 ci ha fatto capire quanto sia fondamentale la ricerca scientifica. Aiutiamo a sostenerla sempre.