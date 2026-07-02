“Alghero in totale blackout, rete in tilt: urge un potenziamento”

ALGHERO – “Forse i blackout di questi giorni ci insegnano una cosa molto semplice: una rete sottodimensionata non può essere caricata all’infinito. Prima o poi i suoi limiti emergono.

Se poi anche il Comune contribuisce concentrando eventi come i concerti al Quarter e al Forte della Maddalena, con il conseguente aumento dei consumi elettrici, il rischio di mettere ulteriormente sotto pressione la rete diventa molto concreto”, così l’avvocato e presidente dell’associazione culturale e politica Francesco Sasso riguardo le diffuse e continue sospensione dell’energia elettrica in tutto il territorio del Comune di Alghero.

Dall’agro al centro passando per il litorale, Alghero è avvolta, per lunghi tratti, dal buio. E’ un grave disservizio che colpisce anche le linee telefoniche creando notevoli disagi ai residenti e ai turisti che frequentano la Riviera del Corallo. Una questione, anche questa, che si trascina da tempo e che sarebbe già dovuta essere affrontata e risolta potenziando i kw a disposizione di attività, residenze e quant’altro.