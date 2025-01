Alghero In House, nota del coordinamento cittadino di Orizzonte Comune

ALGHERO – “A leggere certi comunicati stampa si resta basiti, gente delle istituzioni che ignora la macchina amministrativa, che ignora le competenze del comune, che ignora l’attività delle partecipate e non conosce cosa sia il significato delle parole: studio, organizzazione e programmazione. Oltre a questo constatiamo che non si percepisce al meglio il significato di maggioranza e opposizione neanche in termini temporali, come se un CDA in carica da meno di tre mesi abbia colpe risalenti a un anno prima. Non vogliamo andare oltre nella nostra analisi perché come dice il saggio: raglio d’asino non sale in cielo ma, ci preme sottolineare che: la In House non ha tra i suoi compiti la potatura degli alberi e non ha la manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione. In aggiunta a questo vogliamo evidenziare che diverse lavorazioni non fanno capo alla In House ma al servizio manutenzioni del comune. Rinnovando la nostra fiducia all’attuale CDA, al management tutto, al Direttore Generale e al personale tutto, che è la vera risorsa della In House”.

Coordinamento Orizzonte Comune Alghero