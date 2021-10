ALGHERO – Ad Alghero Halloween si festeggia nei musei. In occasione del fine settimana i musei MŪSA Museo Archeologico e MACOR Museo del Corallo organizzano una serie di appuntamenti a tema dedicati a bambini, giovani e adulti.

Sabato 30 ottobre, dalle ore 18:00 alle 19:30 | MŪSA Museo Archeologico: “Chiunque tu sia che passi e leggi, fermati, viandante”. Il desiderio senza tempo dell’uomo di non essere dimenticato nel racconto degli antichi defunti, conferenza inserita nell’ambito della rassegna Alghero per l’archeologia, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero in collaborazione con la Fondazione Alghero e la partecipazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, diretta dal professor architetto Bruno Billeci. Interverranno come relatrici: l’archeologa Alessandra La Fragola; Gabriella Gasperetti, funzionario archeologo della Soprintendenza; Alessandra Carrieri, restauratrice del Centro di Restauro e Conservazione dei Beni Culturali di Li Punti e l’antropologa Rita Serra, che presenterà i recenti esiti delle analisi effettuate sul materiale osseo dei defunti della necropoli di Monte Carru con un contributo dal titolo Famiglia, vita comune e morte nella necropoli di Monte Carru.

Domenica 31 ottobre, dalle ore 20:00 alle 21:00 | MŪSA Museo Archeologico: “Notte degli spiriti al museo. Una visita al buio nel mondo del sacro e della morte”. Visita al buio nella sezione del museo dedicata al culto dei morti, a cura degli archeologi Pietro Alfonso e Alessandra La Fragola. L’attività è dedicata a giovani dai 14 ai 18 anni. La partecipazione è gratuita e i posti limitati, la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: +39 3476508596.

Lunedì 1 novembre, dalle ore 18:00 alle 19:00 | MACOR Museo del Corallo: “Costanza e il fantasma del gatto nero. Giochi spaventosi al museo”. Laboratorio gratuito per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni accompagnati da un adulto, a cura di Eleonora Cattogno. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: +39 3407047875