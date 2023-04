Alghero, gestione rifiuti: centrato bando da 1milione di euro

ALGGHERO – Miglioramento delle differenti fasi nel ciclo di raccolta e implementazione della meccanizzazione nella gestione dei rifiuti differenziati; graduale passaggio alla tariffazione puntuale; creazione del centro di riuso. L’Amministrazione comunale di Alghero fa centro e porta a casa il finanziamento richiesto, pari a 1 milione di euro, previsto dallo specifico bando del Pnrr a cui il comune ha partecipato nel febbraio 2022, con l’obiettivo di migliorare qualitativamente il servizio d’igiene urbana, ampliando l’offerta di servizi rivolti ai cittadini. “E’ un nuovo, grande, risultato che unito all’ottimo lavoro portato avanti quotidianamente dagli uffici, ma soprattutto alla consapevolezza sempre maggiore degli algheresi, contribuirà a generare risparmi sullo smaltimento, più decoro in città, migliorando ancora l’immagine di Alghero”. Parole del sindaco Mario Conoci che coglie l’occasione per ringraziare la struttura comunale e gli uffici dell’assessorato per l’ottimo progetto realizzato, risultato tra i meritevoli di finanziamento dal Ministero dell’Ambiente su oltre 3.300 domande presentate in tutta Italia.

“Idea progettuale a suo tempo presentata a titolo conoscitivo alla competente Commissione consiliare – ricorda Andrea Montis – poi sviluppata internamente agli uffici del settore Ambiente, secondo l’indirizzo impartito dalla Giunta comunale. Un lavoro ben fatto, da cui era chiara sin da subito la passione e la competenza di quanti ci hanno lavorato con grande determinazione”. Anche per l’assessore Montis si tratta di un risultato straordinario “che permetterà di portare avanti importanti investimenti anche in vista del nuovo contratto, riducendo parte dei costi, e di realizzare il primo Centro del Riuso Comunale negli spazi in disuso di Galboneddu”. Ridurre, riusare e riciclare, ottimizzare: sono questi gli obiettivi dell’Amministrazione comunale di Alghero con questo progetto, dove i materiali non più utilizzati ma ancora in buono stato potranno trovare nuova vita senza diventare rifiuti, generando dunque ulteriori risparmi sugli smaltimenti in discarica.