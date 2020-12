Alghero, finalmente le pensiline. Piras: un assaggio

ALGHERO – Finalmente le pensiline ad Alghero. Da questi giorni si stanno montando le strutture protettive in alcune fermate degli autobus. In fase di installazione le prime pensiline alle fermate degli autobus, per ora 11 quelle previste”; cosi l’assessore alla Mobilità Emiliano Piras che continua “considerando che Alghero mai nel passato ne è stata dotata, per ora, ma questo è solo un “assaggio”, possiamo ritenerci soddisfatti”. E ancora, “si iniziano a vedere i significativi e tangibili risultati delle interlocuzioni tra amministrazione e Arst, ora si continua nella programmazione del “progetto Alghero” del trasporto pubblico locale”.

Nella foto le pensiline che si stanno montando ad Alghero