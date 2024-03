“Alghero, emergenza casa: tagli e ritardi, critiche all’assessore Salaris”

ALGHERO – “Il problema alloggi e affitti in città ritorna in Consiglio Comunale in maniera pesante , riprendendo le innumerevoli segnalazioni di molte famiglie algheresi che attendono da mesi un contributo per pagare gli affitti, scopriamo dall’assessore ai Servizi sociali che oltre al

colpevole ritardo nell’erogazione del contributo lo stesso contributo per il 2024 è stato ridotto dalla Regione Sardegna di almeno il 30% , non se ne conoscono le ragioni ma questo ultimo atto

dell’amministrazione Solinas mettera’”

“I comuni sardi in una situazione di sofferenza verso chi attende un aiuto economico in quanto non riesce a far fronte al caro affitto, resta quindi di forte attualita’ il problema casa ad Alghero e In tutta la Sardegna, crediamo che la futura Amministrazione Regionale e la prossima Amministrazione comunale debba seriamente investire in alloggi popolari è in tutte quelle forme di cooperazione finalizzata alla realizzazione di case per dare un taglio concreto alle centinaia di richieste presenti nel nostro comune”, cosi il capogruppo del Partito Democratico Mimmo Pirisi.