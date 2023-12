“Alghero donna di letteratura e giornalismo”, sabato 16 dicembre in Teatro

ALGHERO – Col patrocinio del Comune di Alghero torna il premio nazionale “Alghero donna di letteratura e giornalismo” che ideato da Neria De Giovanni oltre 25 anni fa, continua il suo cammino nel panorama dei Premi che ormai, molto pochi a livello nazionale, sono restati ad occuparsi del mondo letterario e creativo a firma femminile. La Giuria, presieduta da Neria De Giovanni, è composta da (in ordine alfabetico): Antonio Casu già direttore della Biblioteca dei Deputati e presidente dell’Associazione Culturale “Il Cenacolo di Tommaso Moro”, Antonio Maria Masia presidente dell’UnAR Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio e dell’Associazione Il Gremio dei sardi di Roma, Massimo Milza segretario generale dell’Associazione Salpare organizzatrice del Premio, Giuditta Sireus direttrice artistica del Club letterario Jane Austen Sardegna.

L’edizione 2023 si svolgerà il 16 dicembre dalle ore 20,00 al Teatro civico di Alghero.

Come per le passate edizioni l’Associazione Salpare si avvale della collaborazione della FIDAPA sez. di Alghero e della Rete delle donne. I nomi delle premiate saranno presentati in anteprima nazionale alla Fiera Più libri Più liberi di Roma (6-10 dicembre). Il dettaglio delle motivazioni e gli artisti che si esibiranno a Teatro, saranno resi noti mercoledì 13 dicembre nel corso della Conferenza stampa indetta dal Sindaco di Alghero, Mario Conoci, con la presenza dell’assessore alla cultura Alessandro Cocco.