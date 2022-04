Alghero avrà due consiglieri regionali: oltre a Pais, ecco il ritorno di Tedde

ALGHERO – Alghero avrà due consiglieri regionali. Michele Pais, della Lega, che ricopre anche il prestigioso (e, ad oggi, unico del Comune catalano ad averlo ricoperto) ruolo di Presidente del Consiglio Regionale e Marco Tedde. Ebbene sì, l’ex- Sindaco, a seguito della oramai quasi certa decadenza da consigliere regionale di Antonello Peru, a seguito della condanna per il processo su una villa costruita nella zona di Sorso, subentrerà nella massima assise regionale. Per Tedde si tratta di un ritorno, infatti ha già ricoperto questo incarico nella XV Legislatura con Presidente Francesco Pigliaru. Eletto a marzo del 2014 con Forza Italia svolse il suo mandato tra i banchi di opposizione non facendo mai mancare la suaa voce critica nei confronti dell’allora Centrosinistra.

Ora, la grande differenza rispetto alla precedente esperienza, è proprio questa. Infatti Tedde andrà a rinfoltire in maggioranza il gruppo degli azzurri che ritornerà ad essere di 5, con due assessori, Zedda e Fasolino, con la prima che è ancora anche consigliera. Dunque una responsabilità molto differente e di grande rilievo viste anche le diverse istanze del territorio che a questo punto, oltre al Presidente Pais, troveranno un altro importante interlocutore. E questo, non potrà che far bene al Nord-Ovest della Sardegna in una fase in cui la sponda est dell’Isola sta marciando a ritmi impressionanti.

Nella foto Marco Tedde in Consiglio Regionale nel 2016