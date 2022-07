Alghero, asfalti in città: si parte da via Don Minzoni

ALGHERO – Via Don Minzoni completamente rinnovata con i lavori di realizzazione del nuovo manto di asfalto che copre pressoché interamente una delle strade più importanti della città. Un intervento radicale che di fatto avvia il piano degli asfalti in città che l’Amministrazione calendarizza e predispone con l’Assessorato alle opere pubbliche. Le opere che continueranno in città si svolgeranno d’ora in avanti con continuità in relazione alla completa esecuzione della gran mole di tagli stradali della rete del gas, della fibra e sul sistema idrico. Lavori che hanno costretto ad una attesa scrupolosa per la messa in opera del manto bituminoso che avviene solo dopo la completa realizzazione di tutte le operazioni. “Iniziamo con un intervento significativo un’attività che andrà avanti con un progetto complessivo sul quale investiamo risorse consistenti per riqualificare le nostre strade per maggiore sicurezza e decoro”, sottolinea il Sindaco Mario Conoci che ieri ha svolto un sopralluogo insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru. “Il prossimo lavoro che seguirà è quello dell’asfaltatura di tutta via XX Settembre, al quale si aggiunge il progetto che stiamo predisponendo per la sistemazione di molte altre vie cittadine, utilizzando importanti somme dal bilancio comunale e candidando opere di riqualificazione ai fondi del Pnrr”, aggiunge Peru.