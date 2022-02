Alghero, Area cerca alloggi popolari: 3,6milioni

ALGHERO – 3,6 milioni per l’edilizia residenziale pubblica per intervenire sull’emergenza abitativa. L’Amministrazione avvia un’indagine esplorativa con una manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca sul libero mercato di alloggi per l’acquisto in proprietà da parte dell’A.R.E.A. ( Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa ). Con i fondi messi a disposizione dalla Regione si possono acquisire 25 alloggi popolari da destinare alle famiglie in lista per la ricerca di una casa.

Dopo le procedure precedenti non andate a buon fine, l’Assessorato all’Urbanistica ed Edilizia ha chiesto ed ottenuto dalla Regione e da Area la modifica dei criteri di destinazione del finanziamento di 3.600.000 euro risalente al 2015, così stabilendo che gli alloggi potranno essere reperiti di nuova edificazione, acquisto e/o recupero.

“L’attenzione resta massima – spiega il sindaco Mario Conoci – e le azioni messe in campo vanno in questo senso. Così è stato per le risorse reperite con il Pnrr, un milione di euro, che abbiamo reperito per la riqualificazione e ammodernamento di una parte del patrimonio abitativo popolare ”.

Un forte impulso al contrasto all’emergenza abitativa, quindi, che si avvia con rinnovato auspicio di una ricaduta importante anche sul tessuto economico, data l’entità delle risorse messe in campo dall’Amministrazione tramite Area. “L’opportunità è rivolta sia ai privati che alle imprese, per un intervento complessivo che vogliamo attuare in risposta alle esigenze derivate dall’emergenza abitativa sulla quale c’è da lavorare ancora molto e il tema, al riguardo, viene affrontato in maniera più compiuta nel Piano Urbanistico Comunale”, spiega l’Assessore all’Urbanistica Emiliano Piras. Grazie ad una rinnovata attenzione ed una più stretta collaborazione tra Comune e Regione si convenuto alla rimodulazione dei criteri per l’utilizzo dei fondi nell’ ottica di una maggiore incisività sul mercato e per una più celere attuazione del programma.

Nell’ottica delle politiche per la casa legate all’emergenza abitativa, proprio in questi giorni è stato dato impulso allo sblocco del procedimento per la realizzazione della progettualità di Caragol, dove sono previsti nuovi ulteriori 20 alloggi, il cui progetto è in questo momento all’attenzione del verificatore e a breve termine verrà bandita la gara d’appalto da parte di Area.

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 21 marzo. Possono comunicare il proprio interesse le persone fisiche e/o giuridiche proprietari di alloggi nuovi e/o usati o di aree edificabili già lottizzate dove è consentita l’edificazione degli alloggi proposti in vendita. Gli alloggi ricercati dovranno appartenere alla categoria residenziale non di lusso e rientrare nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4. I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso esplorativo dovranno manifestare il proprio interesse utilizzando la modulistica scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it al link “Bandi – Avvisi e Graduatorie”.