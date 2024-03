Algheresi con l’assessore Vaccaro dal Papa

ALGHERO – un po’ di Sardegna in Vaticano in occasione della Domenica delle Palme. Alla celebrazione di ieri sono stati distribuiti ramoscelli di ulivo forniti dall’Associazione nazionale Città dell’Olio, della quale fanno parte alcuni Comuni isolani, tra cui Alghero. Presente per l’occasione anche l’assessore allo Sviluppo Economico, Giorgia Vaccaro. «Insieme agli altri Comuni che hanno aderito alle Città dell’olio a livello regionale abbiamo accolto con gioia la proposta di donare, grazie agli agricoltori sardi, 100mila ramoscelli d’ulivo che sono stati distribuiti ai fedeli in piazza San Pietro per la consueta benedizione di Papa Francesco. Ho avuto l’onore di partecipare con i colleghi delle città dell’olio alla messa sul sagrato di San Pietro officiata dal Pontefice e di portare con loro la Sardegna in Vaticano» afferma l’assessore algherese.