“Agro di Alghero ancora senz’acque, gli eletti in Regione dove sono?”

Risposte poche, rassicurazioni tante e risultati zero. Intanto i nostri amministratori regionali sono più interessati a soddisfare le richieste effimere dei singoli, senza una logica e senza un disegno complessivo. Esse servono solo per accontentare amici e “amici degli amici”, invece di intervenire sui veri problemi della Sardegna e in questo caso della nostra città e del nostro territorio. Nel frattempo la gente soffre”.

ALGHERO – “Fine settimana di passione per le borgate di Tanca Farra, Sa Segada e la zona di Arenosu e Mamuntanas. Per l’ennesima volta si trova a dover convivere con i disservizi di Abbanoa: acqua chiusa da 24 ore per una rottura nella linea principale; la riparazione è ancora da eseguire e gli utenti senz’acqua in attesa dell’autobotte che, nonostante le rassicurazioni di Sindaco, assessori e funzionare Abbanoa, non c’è (almeno non fino a stasera).