Agosto ad Alghero con le “Letture d’estate a Villa Edera”: programma

ALGHERO – Lunedì 3 agosto alle ore 19,30 come già annunciato, riprendono le “Letture d’estate a Villa Edera”, presentazione degli autori Nemapress con la direzione artistica di Neria De Giovanni. La Rassegna “Letture d’estate a Villa Edera” è organizzata dalla Associazione Salpare in collaborazione con l’Associazione Orion, La Rete delle Donne di Alghero e la FIDAPA sez. di Alghero. E’ stata inserita in “Alghero Experience-un anno così” Cartellone ufficiale degli eventi estivi del Comune di Alghero, Assessorato alla Cultura e Turismo e Fondazione Alghero. Ad aprire l’undicesima edizione del 2022 saranno Guido Ambrogi con “Santi a Roma” e Alessandra Derriu con “L’eredità di Angela”, introdotti e intervistati da Neria De Giovanni. Così la scrittrice Danila Marsotto presenta il libro dell’architetto Guido Ambogi : «Dal primo gennaio al 31 dicembre sono elencati, giorno per giorno, i santi ricordati e accanto è indicato dove recarsi per venerare: il corpo, le reliquie e le immagini. Ho pensato subito: che bella Guida! Guida perché ha uno schema da elenco telefonico seguendo i giorni del calendario e perché, soprattutto, al giorno lega una memoria. Per chi è forestiero, ma anche per noi romani è la possibilità di poter dire una preghiera dedicata in quel preciso giorno. E prima di tutto è la possibilità di andare a trovare Gesù. Ringrazio Guido Ambrogi che, con questo suo libro, mi permette, tutti i giorni, buttando un occhio la mattina, di dire: “Guarda oggi, 4 novembre, sono proprio dalle parti di via del Corso e posso passare nella chiesa dei SS. Ambrogio e Carlo al Corso per andare a dire una preghiera a San Carlo!”.»

Il libro di Alessandra Derriu “L’eredità di Angela”: Orotelli, Angela, una donna processata nel 1900 dal Tribunale di Nuoro, per “truffa” ed uso del “gioco della carte”. Una vicenda giudiziaria e umana che ci racconta di un tesoro di credenze e devozioni trasmesse per secoli. Dagli atti d’Archivio emerge un prezioso documento inedito e una storia realmente accaduta che ci riporta nel mondo delle fattucchiere, delle curatrici e delle indovine. Il libro è arricchito di notizie molto importanti sulle tradizioni popolari del paese di Orotelli, in particolare sugli usi magico-religiosi durante le feste di san Giovanni Battista praticate ancora oggi. A concludere ogni incontro un brindisi con l’autore offerto da Villa Edera. Posti liberi e distanziati. E’ gradita la prenotazione al cell. 3203462657 o 3neria@gmail.com

