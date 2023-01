Aeroporto di Alghero: Mulas chiama in causa F2i, “intervengano le Istituzioni”

ALGHERO – “E’ probabile che la società Sogeaal stia cercando di sfruttare il momento di crisi generale per strappare prebende dal territorio e dalla Regione, ma il punto è che il socio maggioritario della società è F2i, una partecipata dello Stato Italiano che, a mio avviso, dopo aver acquistato anche l’Aeroporto di Olbia non può e non deve permettere, in ogni caso, che Alghero sia penalizzata”, cosi il capogruppo dell’Udc ad Alghero Christian Mulas che annuncia, in accordo coi colleghi e con l’Amministrazione, di volere definire e proporre al Consiglio un ordine del giorno sulla delicata questione.

“Altrimenti a pensare male ci si potrebbe anche azzeccare: ma non voglio arrivare a tanto, d’altra parte ritengo che le massime cariche Istituzionali del territorio, a partire da quelle di Alghero, Provincia e Regione, debbano intervenire immediatamente affinché non solo non ci sia alcun taglio del personale, ma anche che venga rilanciato lo scalo di Alghero con una rete di collegamenti degna di questo territorio e del suo bacino di residenti e di richiamo turistico”.