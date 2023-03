Aeroporti, Olbia “annette” Alghero. Pirisi a Pais: “Altro che colonia, Sardegna svenduta alla Lega”

ALGHERO – “Apprendiamo dagli organo di stampa della fusione da tempo ipotizzata

dei due aeroporti Alghero e Olbia in un’unica gestione (tra l’altro

facenti capo alla stessa proprietà f2i) che porteranno almeno questo

negli obiettivi ad un potenziamento ed una crescita delle due realtà

aeroportuali.

Quello che ci sorprende è la presa di posizione del Presidente

Algherese Pais che si lagna del fatto che le istituzioni, i territori e

il tessuto sociale non sono stati coinvolti nella decisione di un

privato su una gestione di un bene privato , singolare sfogo fatto da

chi molto spesso in questi anni si è dimenticato di coinvolgere

territori, istituzioni locali e tessuto sociale nelle scelte pubbliche

che interessavano proprio le realtà locali vedi Ospedale Marino con il

cambio di destinazione d’uso, oppure il tema dell’autonomia

differenziata per la regione Sardegna solo per citarne alcune che

meritavano certamente un coinvolgimento ampio e che invece sono state

decise in stanze con pochi , altro che colonia lombarda e da tempo che

la Sardegna anche grazie alle scelte del Presidente Pais e Solinas è

stata svenduta alla lega e ai suoi portavoce continentali”.

Mimmo Pirisi, capogruppo Partito Democratico