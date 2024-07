Aerei, Tedde e Bruno: “La Regione abolisca la tassa di imbarco”

ALGHERO – “Un patto con Ryanair per portare davvero 2 milioni di passeggeri in più in Sardegna, ma attraverso nuovi voli soprattutto nella stagione invernale, con l’abolizione della addizionale comunale sui diritti di imbarco”. Lo propone l’ex sindaco di Alghero Mario Bruno, prendendo spunto dall’entrata in vigore della norma statale che consente alla Calabria dal 1 agosto prossimo di abolire la tassa, spostando l’onore verso lo Stato dai passeggeri alla Regione. “Sarebbe un moltiplicatore esponenziale fondamentale per l’economia dell’isola, soprattutto nei mesi invernali, con ricadute sul territorio di gran lunga superiori all’esborso regionale – pur importante – per abolire la tassa. Verrebbe rafforzata l’attrattività turistica per tutto l’anno. Ci sarebbe anche un notevole risparmio per i passeggeri sul prezzo finale del biglietto, su tutte le tratte, di tutte le compagnie aeree. Conosco bene l’argomento della tassa comunale sui diritti d’imbarco – prosegue Bruno – perché fu oggetto di una mia battaglia da Sindaco di Alghero. Il Comune con la mia giunta nel 2016 aveva aderito alla class action formata da altri dodici comuni italiani che chiedevano allo Stato il riconoscimento delle spettanze mai riscosse su una tassa definita comunale, ma che porta solo briciole nelle casse degli enti locali. Un credito milionario vantato dal 2005 anche da Alghero. Quella tassa anche in Sardegna, sull’esempio della Calabria – incalza l’ex sindaco di Alghero – va ora abolita. Anche se è paradossale che le Regioni debbano compensare lo Stato, come avviene in Calabria”, cosi l’ex-sindaco Mario Bruno.

“Sulla Tassa di imbarco è la Todde che deve intervenire sul Governo proponendo una contropartita finanziaria per compensare i mancati introiti-. Il Consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde interviene sul tema caldo dell’abolizione della Tassa di imbarco. “Oggi si fa un gran parlare dell’abolizione della Tassa in Calabria inserita nel DL Coesione approvato in Senato. Prima delle elezioni regionali del febbraio di quest’anno, a seguito dell’abolizione della tassa in Friuli, pari a 6,5 euro a passeggero, chiesi pubblicamente a Truzzu di contrattare col Governo l’approvazione di una norma che facendo valere l’autonomia speciale della Sardegna abolisse la tassa sul territorio sardo. Anche corrispondendo allo Stato una contropartita finanziaria per compensare i mancati introiti. Quindi, oggi, a seguito della sua elezione a Presidente della Regione, le richieste debbono esplicitamente essere rivolte alla Todde che sulle tante tematiche regionali appare piuttosto disorientata”, cosi l’ex-sindaco e attuale consigliere comunale Marco Tedde.