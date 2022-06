Addio Alfonsino Ibba, il ricordo del Sindaco Conoci

ALGHERO – Alfonsino Ibba è stato un amministratore di questa città che ha reso esemplare il ruolo di consigliere comunale per tanti giovani algheresi che si sono avvicinati alla politica. E’ stato sindaco per un breve periodo nel 1987, dopo le dimissioni di Enrico Loffredo. Ma non solo per la politica Alfonsino Ibba va ricordato: da insegnante ha trasmesso a tantissimi studenti la sua esperienza, la sua passione civile e anche l’amore per la nostra città. Un algherese vero, che si è battuto per il territorio e per il suo ambiente, tanto in veste politica che in quella di cittadino attivo. Alla sua famiglia va il più sentito cordoglio e il ricordo dell’Amministrazione

Mario Conoci, sindaco di Alghero