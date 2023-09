Ad Alghero nuove narrazioni contemporanee in Atelier

ALGHERO – Rafforzare l’immagine di Alghero come centro per le arti e le culture attraverso la valorizzazione, la comunicazione e la promozione del patrimonio architettonico, artistico e culturale della città: è questo l’obiettivo a lungo termine del progetto Atelier – Nuove Narrazioni Contemporanee con il quale Fondazione Alghero dà il via ad una serie di progettualità e iniziative che puntano a stimolare la partecipazione attiva delle nuove generazioni nella vita culturale cittadina e favorire nuove forme di fruizione contemporanea degli spazi pubblici.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Alghero Experience. Un patrimonio da raccontare”, il progetto di Comune e Fondazione Alghero finanziato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali tramite il Fondo a sostegno delle piccole e medie città d’arte. “Alghero guarda avanti con convinzione e l’ambizione di gettare solide basi per nuovi luoghi e spazi dove artisti e artiste possano esprimere tutta la loro creatività, con un occhio attento sulla città, l’identità che la contraddistingue e la rende così unica nel contesto culturale e architettonico del Mediterraneo” sottolinea il presidente di Fondazione Alghero, Andrea Delogu.

Tra le azioni previste, s’inserisce la realizzazione di spazi dedicati alla produzione artistica contemporanea negli Atelier di via Carlo Alberto attraverso un programma di residenze creative, legate alla reinterpretazione in chiave contemporanea del patrimonio culturale del territorio. Artisti e artiste, a rotazione, avranno a disposizione gli spazi degli Atelier di via Carlo Alberto in cui fare ricerca, confrontarsi, produrre e infine restituire gli esiti del proprio lavoro alla comunità, in un continuo scambio reciproco di conoscenze, esperienze e prospettive. Il progetto intende sviluppare percorsi pensati principalmente per giovani emergenti, dedicando particolare attenzione a coloro che vivono e operano nel territorio o che attingono stimoli e ispirazione da esso.

Nelle giornate del 15 e 16 settembre si terrà l’evento lancio del progetto con laboratori, performance e incontri dedicati al tema della produzione contemporanea.

Si parte venerdì 15 settembre (ore 10) col workshop di autoproduzione di cosmesi solida – Daisy Soul’s soap di Manuela Pisanu; dalle ore 20 l’inaugurazione della mostra “Matrici” di Fabio Piccioni a cura di Sonia Borsato e il Window Painting a cura di Lucrezia Urtis, con le vetrine degli atelier che si arricchiranno di simboli che richiamano il patrimonio artistico e naturalistico di Alghero e la musica dal vivo di Anna Vilardi (violino) dell’Istituto Artistico Musicale “Giuseppe Verdi”. Sabato 16 settembre (dalle ore 10) spazio al Workshop Writing & Street Art di Elena Muresu; dalle ore 20 creative e creativi sono chiamati a realizzare attraverso gli strumenti a loro disposizione un’opera che richiami, in maniera diretta o indiretta, il territorio di Alghero e il suo patrimonio artistico e naturalistico. Saranno allestite due postazioni digitali e il processo di creazione sarà proiettato in tempo reale con l’accompagnamento del Dj Set di SKNT dj Skento nella cornice di Piazza Ginnasio. Contemporaneamente sarà possibile visitare gli atelier di via Carlo Alberto e vedere dal vivo il processo creativo che accompagna gli artisti e le artiste coinvolte nell’esposizione del bookshop della Fondazione – Atelier#3 – Alghero Turismo Bookshop.

A partire da questo venerdì si creeranno le basi per il lavoro futuro degli Atelier di Via Carlo Alberto, che ambiscono ad essere un punto di riferimento importante per artisti, artigiani, fotografi, architetti, scrittori, musicisti, videomaker, fumettisti, creativi digitali, graphic designer, writer, street artist, operatori e operatrici culturali che verranno coinvolti attivamente nell’offrire nuove e inedite chiavi di lettura del patrimonio artistico materiale e immateriale di Alghero.

L’iniziativa si inserisce con coerenza e armonia nell’ambito di “Artijanus/Artijanas – Genius Loci, Lo spirito dei luoghi”, il festival dedicato al dialogo tra design e artigianato artistico, a cura di Fondazione di Sardegna, Triennale di Milano, Innois, Be Tools e in collaborazione con Fondazione Alghero, in programma nel centro culturale del Quarter nei giorni dal 14 al 16 settembre.

Per maggiori dettagli sull’evento e per iscrizioni agli workshop in programma è possibile consultare il sito www.algheroturismo.it

Schermata 2023-09-12 alle 09.42.44.png

PROGRAMMA EVENTO LANCIO 15-16 SETTEMBRE

VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2023

Workshop di autoproduzione di cosmesi solida – Daisy Soul’s soap _ Manuela Pisanu

Dove: Atelier#1 – via Carlo Alberto 80

Ore: 10.00 – 2 turni da 90’ | Numero max partecipanti: 8 persone per turno.

descrizione evento: Dedicato a chi desidera imparare a realizzare shampoo e gel idratante corpo e scoprire i benefici e le proprietà delle materie prime di origine naturale come le argille, gli oli vegetali e gli oli essenziali, per formulare il prodotto più adatto a sé.

Manuela Pisanu si forma contemporaneamente in ambito storico artistico ed olistico, come naturopata. Daisy soul’s soap nasce nel 2016 per dare voce alla lunga tradizione sarda, tramandata prevalentemente per via femminile, fatta di radici e memorie antiche, erboristeria e condivisione.

Info e prenotazioni: atelier3@fondazionealghero.it | M. +39 348 828 1292 (solo Whatsapp)

Descrizione workshop: Il laboratorio si divide in una parte teorica e una pratica. Ogni partecipante ha a disposizione un kit per creare uno shampoo solido e una crema gel adatta a viso e corpo. Le materie prime utilizzate sono di origine vegetale: oli, argille ed oli essenziali, evitando l’uso di plastica e derivati. Ogni prodotto creato durante la lezione resterà ai partecipanti. Sarà condivisa a fine laboratorio una dispensa in formato digitale, con approfondimenti sulle materie prime, le ricette utilizzate ed altre nozioni per essere autonomi nell’ autoproduzione. Alla fine del workshop ə partecipantə saranno in grado di creare in autonomia uno shampoo solido e una crema gel, grazie alla conoscenza delle materie prime, delle loro proprietà e scegliere le più adatte alle proprie esigenze.

Dalle ore 20.00

Presentazione progetto Atelier#3 Nuove Narrazioni Contemporanee

Apertura mostra fotografica “Matrici” _ Fabio Piccioni

Descrizione evento: La selezione fotografica proposta in questa esposizione delinea una sobria narrazione visiva giocata secondo la doppia grammatica del paesaggio e dell’architettura, due universi che qui si incontrano, scontrano, dialogano, fondono. Nella restituzione di una Sardegna inusuale, Piccioni racconta l’infrangersi del sogno economico, il confronto tra natura e cultura e, soprattutto, la discrepanza tra sfruttamento e cura di un territorio.

Fabio Piccioni (1981) Si laurea in Mediazione Linguistica con una tesi sulla Memoria. Appassionato di materie umanistiche, linguaggi e comunicazione, dal 2003 pratica il linguaggio fotografico concentrando la sua ricerca sulla mutazione dei territori, la memoria dei luoghi, la tutela del patrimonio industriale/minerario e sulle interazioni socio-ambientali tra popolazioni e ambiente con particolare focus sulla Sardegna.

Window Painting a cura di Lucrezia Urtis

Descrizione evento: Le vetrine degli atelier #1, #4 e #5 si arricchiranno di simboli che richiamano il patrimonio artistico e naturalistico di Alghero. Attraverso lo sguardo di LucreziaU e i suoi #sarditional, la tradizione sarda rivisitata in chiave pop diventa la sua personale dichiarazione d’amore alla città.

Lucrezia Urtis (1988) in arte LucreziaU, é una tatuatrice e fondatrice dello studio Baldúfura ad Alghero. Laureata in architettura ad Alghero, completa i suoi studi a Milano con un Master in Graphic Design all’Istituto Europeo di Design e contemporaneamente si avvicina al mondo del tatuaggio. La sua ricerca spazia dal tatuaggio all’illustrazione, dalla pittura all’interior design mantenendo costante una cura del dettaglio che permetta di esaltare desideri e suggestioni evocati dalla meditazione sulla cultura e tradizione della Sardegna.

Musica dal vivo a cura di Anna Vilardi (violino) IAM “Giuseppe Verdi”

Descrizione evento: accompagnamento musicale al window painting

IAM – Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi è un ente senza fine di lucro nato nel 1948 quando ottanta cittadini algheresi vollero rispondere con la musica alle devastazioni della Seconda guerra mondiale. Da sempre ben radicato in città e nel territorio, si pone come punto di riferimento culturale per la musica di qualità.

SABATO 16 SETTEMBRE 2023

Workshop Writing & Street Art _ Elena Muresu

Dove: Atelier#1 – via Carlo Alberto 80

Ore: 10.00 – L’Atelier#1 sarà aperto dalle 10:00 alle 13:00 per chi vorrà prendere parte al laboratorio.

descrizione evento: Dedicato principalmente a un pubblico giovane ma non solo, utilizza gli elementi fondamentali dell’arte urbana per guidare nell’espressione delle idee e dare forma agli impulsi creativi con un linguaggio alla portata di tutti, invitando a vivere la produzione artistica anche come esperienza generativa collettiva e veicolo di messaggi positivi. Il workshop rielabora i linguaggi urbani trasformando in armonie visive gli impulsi emotivi, rendendo progetto concreto le necessità contemporanee.

Elena Muresu (1990) Dopo il Triennio di Pittura ed Arti Visive all’Accademia M. Sironi di Sassari consegue la Laurea Magistrale in Fotografia all’ Accademia di Belle Arti di Brera. Attualmente la sua ricerca si muove lungo un percorso trasversale tra danza, teatro e disegno. Seguendo un impulso onnivoro utilizza media e contesti differenti, passando dalla fotografia dell’alta moda alla street-art, dalla regia all’installazione, dal writing alle discipline urbane.

Info e prenotazioni: atelier3@fondazionealghero.it | M. +39 348 828 1292 (solo Whatsapp)

Descrizione workshop “Don’t Spray This At Home” di Elena Muresu a.k.a. MALA è un format satellite del progetto “#r_EXIST”, un corso di formazione incentrato sull’inclusione e sulla creatività, finalizzato alla progettazione e realizzazione di un’opera di Street Art. La versione XS è un format che prevede un incontro concentrato, per avere un primo approccio alla Street Art e al Writing.

Si analizzeranno gli elementi fondanti della pittura urbana con un focus particolare sulla tecnica dello Stencil.

Ad ogni partecipante viene richiesto di portare un elemento (un capo d’abbigliamento, un accessorio, un oggetto, una cornice, o qualsiasi altro supporto rigido), che a fine mattinata sarà personalizzato con uno degli stencil prodotto durante il laboratorio, come piccolo souvenir dell’esperienza.

Dalle ore 20:00: PERFORMANCE E DJ SET

ARTY LIVE CREATING

CENZO COCCA, MARSILLE MACRAMÉ, LALANÀ SARDINIA LOCAL DESIGN, SINU – I

DIGITAL LIVE PAINTING

ARCHITETTALES di Alessia Arca, CORRADO PODDA

DJ SET di SKNT DJ SKENTO

Descrizione evento: Creative e i creativi sono chiamatə a realizzare attraverso gli strumenti a loro disposizione un’opera che richiami, in maniera diretta o indiretta, il territorio di Alghero e il suo patrimonio artistico e naturalistico. Saranno allestite 2 postazioni digitali. Il processo di creazione sarà proiettato in tempo reale con l’accompagnamento del Dj Set di SKNT dj Skento nella cornice di piazza Ginnasio. Contemporaneamente sarà possibile visitare gli atelier di via Carlo Alberto e vedere dal vivo il processo creativo che accompagna gli artisti e le artiste coinvolte nell’esposizione del bookshop della Fondazione – Atelier#3 – Alghero Turismo Bookshop.

Dj Set SKNT, aka dj Skento _ (1984) Attivo nel mondo musicale dal 1998, inizialmente affascinato dalla black music (hip hop, reggae, soul, rnb e funk), dal 2012 da avvio ad un progetto tutto nuovo, che si rifà soprattutto alla musica elettronica, basandosi su una nuova realtà musicale molto più eterogenea ed eclettica.

Architettales – Alessia Arca Una giovane architetta sarda con la passione per il mondo dell’illustrazione digitale. Racconta i monumenti che più le stanno a cuore ed esprime le sue emozioni e la sua creatività attraverso le illustrazioni. I monumenti e le città, più in generale, fanno parte della vita di chi il luogo lo vive e/o lo visita assumendo a sé una dualità di rappresentanza: identità e ricordo. Sulla base di ciò celebra e stimola la sua visione di alcuni dei monumenti sardi in cui il senso di identità ed appartenenza alla Sardegna si lega al ricordo degli stessi.

Corrado Podda – è Designer e Art Director di professione e Visual Artist. Laureato al DADU di Alghero in Design con una tesi sulla visualizzazione del suono, continua gli studi con un master in Design della Comunicazione a metà tra la Sardegna e la Catalogna. Negli anni porta avanti una personale ricerca visiva basata sulla riscoperta e la trasformazione di segni preesistenti, con un approccio molto flessibile su tecniche e supporti di varia natura, passando dall’analogico al digitale e viceversa.

Cenzo Cocca – Andrea Cocca – è un giovane artista sardo. Nato a Ghilarza (Or) nel 1994, attualmente vive e lavora a Olmedo, nel nord Sardegna. Nel 2015 inizia la sua formazione come stilista a Nuoro. Durante gli studi di moda sperimenta e si interessa all’Arte come autodidatta e comincia cosí a congiungere la sartoria con l’arte stessa. È da questa unione che nascono le prime opere, cucite a mano, e i primi ritratti. La sua Arte è espressa attraverso tecniche e materiali semplici, come l’ago e il filo; si distinguono ritratti, momenti di quotidianità, pensieri astratti, frasi e piccole installazioni cucite.

Silvia Marcias – Dopo essersi laureata in Disegno Tessile a Firenze ha conseguito un master in Design Materials a Milano e svariati altri corsi che hanno attraversato quasi tutti gli aspetti legati al settore; dal modellismo ad Empoli alla pelletteria allo IED, dagli smart textiles all’ Università di Prato alle fibre nobili a Biella, dalla tessitura manuale a Firenze alle stampe a mano e digitali alla Central Saint Martins. Ha lavorato come disegnatrice tessile in ufficio stile ma, fibre, corde ed intrecci sono sempre stati una parte fondamentale dei suoi studi e della sua vita. Ciò che cerca di costruire nel presente con MARSILLE MACRAME’ è un progetto artigianale che racconti di sé e del posto in cui ha deciso di vivere, intessendo rapporti professionali e di amicizia con altri artigiani, artisti ed amatori.

Lalanà Sardinia Local Design – Simona Chessa e Alice Corda, due ragazze galluresi affascinate dall’arte millenaria della tessitura a telaio, reinterpretano la storia della tradizione tessile sarda in moderna e innovativa. La passione per la moda unita all’amore per il mare della Sardegna le ha portate a realizzare una linea di beachwear e accessori che si ispirano ai disegni e alle geometrie del tappeto tipico del loro paese di origine, Aggius. “Abbiamo voluto dare una nuova vita al tappeto tipico sardo e in particolare ai disegni del tappeto di Aggius, piccolo borgo del Nord Sardegna”.

Sinu-i è un progetto di upcycling nato dall’incontro tra Ludovica Podda e Valentina Chessa e dall’esigenza di sperimentare, giocare e creare con elementi di uso quotidiano che sono stati messi da parte e dimenticati. Attraverso il recupero di materiali preesistenti come abiti vintage e tessuti invenduti, combina abilità manuali con una sensibilità contemporanea, progettando e confezionando ogni capo con in mente la sostenibilità e l’uso responsabile del tessuto, dando vita a pezzi unici o piccole serie numerate che raccontano una storia nuova.