ALGHERO – “Ad Alghero la Giustizia si avvicina ai cittadini. Soddisfazione di FI per il progetto seguito dall’ex assessora Caria. Ieri 4 dicembre presso gli uffici di via Catalogna 52, alla presenza dell’assessore regionale alla programmazione Giuseppe Fasolino, del Presidente del Tribunale di Sassari Massimo Zaniboni e dell’ ex sindaco di Alghero Marco Tedde, l’amministrazione comunale di Alghero ha inaugurato la sede dell’Ufficio di Prossimità, come comune capofila, in aggregazione con i comuni di Olmedo, Monteleone Roccadoria, Putifigari, Romana, Uri e Villanova Moneleone. Finanziato dal Ministero della Giustizia, il progetto è stato proposto nel 2019, e sostenuto e condiviso dall’ex assessora Giovanna Caria, che si è attivata per costituire quella rete tra comuni limitrofi che, aderendo all’iniziativa, è poi divenuta l’aggregazione di comuni che ha consentito al comune di Alghero, già sede di Tribunale e Ufficio del Giudice di Pace, di ottenere il 2^ posto nella graduatoria regionale fra i comuni che hanno partecipato alla manifestazione di interesse”.

“Il percorso seguito dall’ex assessora Caria, articolatosi in due delibere consiliari, nella sottoscrizione di una convenzione fra Ras, Tribunale di Sassari e comune di Alghero, nonché nell’attività di adeguamento logistico della sede, ieri ha trovato riconoscimento nelle parole dell’assessore Giuseppe Fasolino e di Marco Tedde che hanno mosso entrambi un pubblico plauso per il lavoro svolto.

Il progetto si è sviluppato, nell’ambito di un processo di miglioramento di efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari, attraverso l’ampliamento dell’offerta dei servizi ai cittadini e degli accessi al sistema giustizia”.

“Più precisamente, con gli Uffici di Prossimità, nell’ambito della volontaria giurisdizione e degli istituti di protezione giuridica (tutele, curatela, amministrazione di sostegno) i cittadini potranno beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari che non richiedono l’assistenza di un legale, senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del Tribunale di Sassari. F.I. Alghero esprime grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto con tenacia e determinazione dall’ex assessora Caria. Oggi ad Alghero la giustizia si avvicina al territorio, con conseguenti positive ricadute a favore della nostra comunità, chiudono da F.I. Alghero”.