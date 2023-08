“Accelerazione sulla 4 Corsie grazie alle pressioni politiche del territorio”

CAGLIARI – “Sull’ avvio dei lavori della strada Sassari – Alghero il Nord – Ovest dell’isola può finalmente tirare un sospiro di sollievo”. L’ex sindaco di Alghero Marco Tedde così commenta la pubblicazione da parte di ANAS del bando che prevede l’affidamento dei lavori per il completamento della strada 4 corsie Alghero – Sassari, con la circonvallazione e la variante per l’aeroporto. Un’opera pubblica che sconta anni di ritardi e per la quale entro settembre dovranno essere presentate le offerte. “Un forte passo avanti che è il frutto delle proteste e delle forti sollecitazioni bipartizan di tante forze politiche e sociali, e di alcuni esponenti politici del territorio in particolare -ricorda Tedde, da sempre in prima linea nelle battaglie politiche per la realizzazione della strada-. Un risultato che deve essere salutato come una vittoria politica della Sardegna”. L’esponente di Forza Italia sottolinea che le pressioni della politica locale condussero al reperimento delle risorse per il completamento di questa arteria atteso da troppo tempo. Una infrastruttura che costituirà una straordinaria opportunità per il rilancio economico e sociale della futura Città Metropolitana di Sassari, che in queste ore prenderà corpo col voto del “Collegato” in Consiglio regionale. ”Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo risultato, simbolico e parziale ma pur sempre significativo. Ma continuiamo a tenere alta la guardia e a vigilare affinché i prossimi snodi procedurali si sviluppino con la necessaria sollecitudine -chiude Marco Tedde-.”