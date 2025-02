“Abbanoa apre al tavolo di confronto, il Centrodestra traccia la rotta”

ALGHERO – “Apprendiamo con soddisfazione che il Sindaco Cacciotto ha accolto l’invito contenuto nell’Ordine del Giorno del Centro destra algherese, che vedeva quale primo firmatario il Capogruppo di Forza Italia Marco Tedde, per intervenire presso Abbanoa per fermare i pignoramenti dei conti correnti condominiali che stanno creando danni economici e disagi ai servizi essenziali”, cosi Forza Italia riguardo il problema delle azioni coattive da parte del gestore del sistema idrico.

“Siamo convinti che da parte del gestore idrico debba essere messa in campo una intelligente volontà di dialogare e collaborare con i condomini. L’incontro di ieri col Presidente di Abbanoa va in questa direzione. Cacciotto deve avviare e mediare un confronto serrato con Abbanoa e gli amministratori di condominio per trovare soluzioni che possano consentire di superare le criticità. L’apertura del Presidente Sardu verso il tavolo di confronto è la prova che la proposta del Centrodestra va nella giusta direzione”.