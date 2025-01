A l’Ateneu Alguerès la primera sessió del cicle “Cuinant entre llibres”

ALGHERO – L’Istituto Ramon Llull e l’Università di Sassari, con la collaborazione dell’Ateneu Alguerès e della Generalitat de Catalunya, presentano la prima sessione del ciclo “Cuinant entre llibres/Cucinando tra i libri”, con un laboratorio a cura della traduttrice e attivista culturale Carla Valentino. Il laboratorio si terrà mercoledì 15 gennaio alle ore 19:00 presso la sede dell’Ateneu Alguerès, in via Cavour 23, ad Alghero.

Il laboratorio, pensato principalmente per studenti di catalano ma aperto a tutti, permetterà di approfondire diversi aspetti della cucina tradizionale e povera di Alghero: la cucina di una volta, preparata in tutte le case.

Attraverso il libro Cullera de taula. La cuina de casa mia (ed. del Sole, 2022) di Carla Valentino, i partecipanti scopriranno le ricette più tradizionali di Alghero, esplorando al contempo una raccolta linguistica del catalano di Alghero. Questo linguaggio culinario, tramandato dalle donne algherese per secoli, rappresenta una parte importante del patrimonio culturale della città.

————————–

L’Institut Ramon Llull i la Universitat de Sassari, amb la col·laboració de l’Ateneu Alguerès i la Generalitat de Catalunya, presenten la primera sessió del cicle “Cuinant entre llibres”, amb un taller a càrrec de la traductora i activista cultural Carla Valentino. El taller tindrà lloc el dimecres 15 de gener a les 19 h a la seu de l’Ateneu Alguerès, a la via Cavour, 23, a l’Alguer.

El taller, pensat especialment per a estudiants de català, però obert a tothom, permetrà aprofundir en diversos aspectes de la cuina tradicional i pobre de l’Alguer: la cuina de sempre que es preparava a totes les llars.

A partir del llibre Cullera de taula. La cuina de casa mia (ed. del Sole, 2022), de Carla Valentino, els participants descobriran les receptes més tradicionals de l’Alguer, alhora que exploraran un recull lingüístic del català de l’Alguer. Aquest llenguatge culinari, transmès per les dones alguereses durant segles, i que forma part del patrimoni cultural de la ciutat.