A Cagliari in migliaia per il Centrodestra, Meloni: “Vinceremo perchè abbiamo un progetto, i sardi non vogliono essere cavie di Pd e 5Stelle”

CAGLIARI – La Fiera di Cagliari strapiena nel padiglione usato solitamente per i grandi concerti, allestito nel pomeriggio per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu per le regionali in Sardegna. Quasi 4mila i sostenitori del candidato governatore del centrodestra. Sul palco, come riporta l’agenzia Ansa, nel pomeriggio si sono alternati tutti i leader dei partiti che sostengono la coalizione: Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Ha preso la parola anche il governatore uscente Christian Solinas. In attesa che arrivino in Fiera la presidente del Consiglio e leader di Fdi, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, nel padiglione secondo gli organizzatore ci sono già circa 3500 sostenitori di Truzzu e sono già arrivati Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa, Gianfranco Rotondi (“noi non ci appiccichiamo come vorrebbe la sinistra, siamo coesi e vinceremo” ha già detto dal palco). Si alternato a parlare anche i rappresentanti locali della coalizione. L’inno d’Italia a la foto di gruppo di tutti i leader sul palco ha concluso il comizio del centrodestra a sostegno della candidatura alla Regione Sardegna di Paolo Truzzu. Matteo Salvini arriva per ultimo e prende posto tra Giorgia Meloni, che ha alla sua destra Antonio Tajani, e il candidato governatore. Il leader leghista dice qualcosa all’orecchio della premier che risponde con il gesto di una gomitata, scherzando.

Paolo Truzzu “voglio dire di non preoccuparsi per il tanto fango che hanno tentato e tenteranno di gettargli addosso: ci siamo passati tutti, ma io penso che sia sempre una buona notizia. Dimostra il nervosismo di partiti senza più un’identità, proposte da fare, risposte da dare e senza più la gestione del potere che lungamente li ha tenuti in piedi. Dimostrano la loro vera natura di partiti estremisti e rabbiosi che non hanno nulla da dire in positivo e possono solo tentare di gettare fango sugli avversari. Non hanno molti argomenti nel merito”.

Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni a Cagliari, nel comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Sardegna. “Ringrazio i leader” del centrodestra, “ringrazio Solinas e il Partito sardo d’azione, e tutte liste che hanno deciso di accompagnarci in questa avventura per portare Paolo Truzzu alla guida della Regione Sardegna – ha detto -. E voglio ringraziare Paolo per aver accettato di raccogliere questa sfida”.

Ecco l’evento di ieri dalla pagina facebook del Presidente Giorgia Meloni:

