A Cagliari allestiti i Mercatini di Natale: 26 postazioni in centro

CAGLIARI – La festa più attesa dell’anno si avvicina e Cagliari rinnova l’appuntamento con la sesta edizione dei Mercatini di Natale . Una tradizione che vivacizza le strade del centro città dando vita a una magica atmosfera fatta di luci, colori e profumi, capace di stregare adulti e bambini. Saranno ben 40 le casette in legno allestite a partire da giovedì 1° dicembre. Ben 26 saranno posizionate lungo il corso Vittorio Emanuele II, che fino al 7 gennaio 2023 ospiterà anche un grande albero di Natale. Le restanti 14 animeranno invece fino al 29 dicembre la centralissima piazza Yenne, dove troveranno spazio anche un pianoforte a coda a disposizione dei passanti e un patio riservato ad artigiani e produttori, che potranno dare sfoggio dal vivo del proprio ingegno. Residenti e turisti avranno l’opportunità di acquistare prodotti di artigianato, articoli da regalo, dolci, liquori e creazioni di hobbisti e aziende locali, ma anche decorazioni natalizie, piccoli regali da mettere sotto l’albero e prelibatezze gastronomiche da proporre durante i pranzi e i cenoni con i parenti e gli amici. Non mancheranno le luminarie, che resteranno accese fino alle 22:00 per rendere ancora più speciale il periodo delle feste natalizie.