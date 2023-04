80 anni de “Il Piccolo Principe”, entrano nel vivo le celebrazioni: eventi

ALGHERO – Entrano nel vivo le celebrazioni dedicate all’80esimo anniversario della pubblicazione de “Il Piccolo Principe” all’interno del format dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte “Emozioni in Riviera”. Dopo l’inaugurazione della mostra di Andrea Cocco, si prosegue con un’importante conferenza a Pistoia: “Ottant’anni fa, il Piccolo Principe”, nella giornata di venerdì 21 Aprile, presso la Fondazione Jorio Vivarelli di Pistoia, si tiene una conferenza dedicata all’anniversario della pubblicazione del capolavoro di Antoine De Saint-Exupéry. A presentare l’evento il Presidente del Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca e il Direttore Artistico del MASE Massimiliano Fois, in qualità di relatore.

Mentre domenica 23 aprile, Casa Gioiosa, diventa il magico scenario del laboratorio di Arteterapia “L’essenziale è invisibile agli occhi” dedicato a persone adulte (dai 18 anni) che hanno voglia di sperimentare il contatto con sé stesse e con la loro parte bambina, ricontattando così la capacità di meravigliarsi. L’evento, organizzato dalle arteterapeute Fatime Fiku e Marilisa Mele si svolgerà, come detto questa domenica, dalle ore 9.30 (ritrovo) alle ore 17.30, con pausa pranzo. Dopo una prima visita alle opere del maestro Elio Pulli dedicate al Piccolo Principe, esposte all’interno del Parco, verranno proposti momenti esperienziali che avranno come sfondo integratore la meraviglia. I laboratori sono adatti a tutti e non richiedono abilità artistiche specifiche. Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 3387832679 (Fatime) e 3488568154 (Marilisa).

Seguiranno altri eventi a completare le celebrazioni della pubblicazione del “Piccolo Principe” tra cui quello di grande caratura del 7 maggio col “Club Jane Austen Sardegna” alla presenza del direttore artistico del M.A.S.E. Massimiliano Fois, d Luciano Goddi autore di “Su printzipeddu nostru” prenderà forma l’appuntamento “Buon compleanno Piccolo Principe” che prevede, oltre gli interventi dei due autori, anche un interessante e particolare “laboratorio interattivo” sempre sul romanzo di Antoine de Sant- Exupéry.