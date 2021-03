8 Marzo, Gioventù Nazionale: merito e rispetto!

SASSARI – Questi i testi degli striscioni affissi questa mattina dai militanti di Gioventù Nazionale Sassari Audax davanti a due scuole cittadine. Abbiamo ritenuto fondamentale compiere quest’azione in occasione dell’ 8 marzo per ricordare il significato che questa festa dovrebbe avere, proprio in questo periodo dove il femminismo va a correnti alternate. Dal secondo dopo guerra vi è un impegno costante da parte delle donne contro ogni tentativo di marginalizzazione o discriminazione lavorativa, per denunciare, tra le altre cose, la difficoltà di conciliare famiglia e lavoro e per valorizzare i traguardi che la nostra società ha raggiunto grazie all’intelligenza e allo studio delle donne. Questi sono i punti fondamentali che dovrebbero caratterizzare la Festa della Donna sottolineando che non sarebbe necessario creare corsie preferenziali per le donne, dunque vie che le aiutino ad ottenere determinate cariche (es. le quote rosa) se si applicasse il principio della meritocrazia, per noi Donne di Gioventù Nazionale nonè questo il femminismo. Solo premiando allo stesso modo il merito, dunque le competenze e l’impegno, di uomini e donne si può raggiungere la parità di genere. Ci impegniamo a sottolineare che un altro grave problema che riguarda l’assunzione delle donne è la maternità, che spaventa i datori di lavoro; la soluzione a questo problema, che chiediamo con forza, è quella di affidare allo Stato tutte le spese del periodo di congedo.

Annalisa Tilocca – Dirigente

Alice Ortu – Dirigente