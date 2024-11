L’Amministrazione Cacciotto ha incontrato borgate e quartieri

ALGHERO – Quartieri e borgate, Amministrazione vicina. La comunità partecipa alle scelte per il miglioramento della qualità della vita.

Serie di incontri per un programma che si estende senza soste per la soluzione dei problemi dei quartieri e dell’agro

Alghero, 28 novembre 2024 – Su impulso del Sindaco Raimondo Cacciotto e dell’Assessore all’Ambiente con delega ai quartieri e borgate Raniero Selva, l’Amministrazione procede spedita nel percorso di ascolto, condivisione e di effettiva partecipazione alle decisioni per il miglioramento delle condizioni di vita nella città e nel territorio.

Martedì a Porta Terra si è segnato un passaggio importante nelle relazioni con i residenti nell’agro. È iniziata infatti una nuova fase di collaborazione con i comitati di borgata che hanno condiviso con l’Amministrazione le priorità da affrontare : dalla viabilità agli spazi di aggregazione, allo sport, alla socialità, all’igiene pubblica e al decoro.

Sindaco e Assessore hanno incontrato i rappresentanti della borgata di Guardia Grande, probabilmente la più storicamente penalizzata nei confronti del resto dell’agro. La zona è infatti l’unica realtà sprovvista di collegamenti fognari agli impianti di depurazione, a differenza di Santa Maria La Palma, La Segada e Maristella. Problemi anche per quanto concerne le strade, spesso invase dalle vegetazioni con problemi alla sicurezza per il transito dei residenti e dei mezzi pubblici. E inoltre, il periodo invernale riporta all’attenzione il problema della percorrenza delle arterie di collegamento verso la Provinciale 55, che a causa delle piogge mostrano pericolose buche. Tutti argomenti sui quali l’Amministrazione si è confrontata per trovare soluzioni compatibili con le disponibilità di risorse e all’interno di una programmazione che dovrà contemplare l’agro alla stregua delle altre zone della città. Dopo Guardia Grande, è stato il turno del Comitato di Santa Maria La Palma.

I membri del direttivo del Comitato hanno evidenziato alcune criticità relative alla segnaletica verticale riferita all’Ecocentro e agli orari di apertura del sito, incompatibili con i ritmi di vita dei residenti. E poi, aggiornamenti sull’iter della rotatoria sulla provinciale 55 bis all’ingresso della borgata. Dalla Provincia di Sassari, su interlocuzioni del Sindaco, giungono notizie relative alla chiusura dell’iter con la imminente approvazione del progetto definitivo e la successiva gara d’appalto che dovrà vedere la luce entro la metà del 2025. E infine, l’incontro con il Comitato di Quartiere della Pivarada, per fare il punto della situazione sulle stato di attuazione delle iniziative che l’Amministrazione ha assunto relativamente al rifacimento della segnaletica orizzontale e alla necessità di indivuduare ulteriori aree per parcheggi.