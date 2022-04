Il Vescovo con il Sindaco per il percorso sinodale

ALGHERO – A Porta Terra, con il Sindaco Mario Conoci e il Vescovo S. E. Mons. Mauro Maria Morfino, il Presidente del Consiglio Comunale Raffaele Salvatore, il Direttore dell’Ufficio per i Problemi sociali e il Lavoro, Tonino Baldino, i Sindaci e gli amministratori dei Comuni della Forania, il Distretto della Diocesi di Alghero-Bosa che raggruppa 20 parrocchie tra Alghero, Olmedo, Putifigari, Villanova Monteleone, Monteleone Roccadoria, Uri, Romana, entra nel vivo dell’ascolto, indicato dal Papa Francesco con il cammino sinodale. Il Vescovo di Alghero vuole coinvolgere le comunità attraverso il dialogo con le persone, le comunità e i territori. E lo fa con un programma intenso con una roadmap prevede il coinvolgimento dal basso, in particolare con le amministrazioni e con la gente. Famiglia, giovani, problemi sociali, inclusione, i temi affrontati sono quelli ai quali il corpo ecclesiale, insieme alle istituzioni, vuole rispondere con scelte concrete. “Due ore di dialogo molto partecipato, che ha messo in rilievo la volontà condivisa di coinvolgere i soggetti parte attiva della società. Ed è da salutare con favore il ruolo che le Diocesi sta assumendo con la sua presenza più concreta fuori dal sagrato, senza barriere, coinvolgendo il più possibile anche chi non fa parte della comunità ecclesiastica. Un fronte comune che ci vede partecipi mettendo in correlazione il percorso che l’Amministrazione sta svolgendo nell’ambito del sociale”, afferma il Sindaco Mario Conoci. Gli stimoli, le proposte e le sintesi del cammino solidale proseguiranno in altri incontri previsti in questo “percorso diffuso”.