Mega gabbia di plastica su litorale algherese

ALGHERO – Le giornate da parte dei cittadini per la raccolta dei rifiuti sono sempre più diffuse, cosi come le pratiche “plastic free”. Ma poi, basta una forte mareggiata, per ritrovarsi sul litorale, nella spiaggia cittadina di Alghero, una mega gabbia per l’allevamento di pesci composta da tubi e altro materiale totalmente in plastica. Un attacco frontale all’ambiente locale e dunque all’ecosistema sia marino che costiero. Ma tant’è. E non è la prima volta. Alla faccia delle giornate contro la plastica e degli sforzi diffusi per mantenere pulite spiagge e in generale luoghi più frequentati.