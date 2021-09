Cavidani algueres, ultimi appuntamenti

ALGHERO – Ultimi appuntamenti del Cavidani algueres, la rassegna dell’associazione culturale Edicions de l’Alguer, che presenta le sue nuove pubblicazioni accompagnate da una degustazione di vino, nell’ex Mercato della frutta, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.Venerdì 1 ottobre, alle 19 Il dire (di un folle), la traduzione in italiano di Davide Sechi del volume di poesie catalane “Dirs” di Xavier Casassars Canals. I detti di questo volume saranno letti da Roberto Biliardi e accompagnati dalla chitarra di Marcello Peghin. Alle 19,30 Voci e modi errati dell’uso sardo, presentazione della ristampa anastatica del volume del 1911 sull’italiano regionale di Sardegna, con saggio introduttivo di Marzia Caria, docente all’Università LUMSA di Roma. Parteciperà il Coro Baratz di Villa Assunta, e la serata sarà chiusa con la degustazione dei vini della cantina Vigne Rada guidata dall’ enogastronomo Giuseppe Izza, accompagnata dal pane del panificio Oggiano.

Sabato 2 ottobre, alle 19, appuntamento dedicato a Pino Piras: sarà presentato Lo rei bo, il testo teatrale di Pino Piras del 1985, trascritto da Giovanni Chessa, e pubblicato da Edicions de l’Alguer in coedizione con l’Associazione Cabirol. Interverranno Claudia Crabuzza, con un contributo musicale, Elisabetta Dettori, che leggerà alcuni passaggi, Chiara Murru, che illustrerà il progetto teatrale dell’associazione Cabirol. La serata si concluderà con la degustazione dei vini della Cantina Sorso e Sennori, sempre guidata da Giuseppe Izza e accompagnata dai prodotti da forno del panificio Oggiano. Domenica 3 ottobre, alle 19 sarà la volta di Groc i vermell (quarant’anys després) – la nuova edizione del primo libro in algherese normativo, scritto da Antonello Paba, a quarant’anni dalla sua pubblicazione. Introdurrà Antonio Budruni, le letture sono affidate a Luca Nurra e l’accompagnamento musicale a Davide Masu. A chiudere la serata la degustazione dei vini delle Cantine Sella & Mosca, guidata dall’ enogastronomo Giuseppe Izza, sempre accompagnata dai prodotti del Panificio Oggiano di Alghero. Per evitare code e in conformità alle disposizioni anti-pandemiche, si può prenotare sul sito dell’Associazione: https://www.edla.it/activitats