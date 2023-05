SASSARI – Dei box pedagogici e informativi per sensibilizzare gli operatori sanitari e la popolazione sull’importanza dell’igiene delle mani, una pratica che rappresenta uno dei principi cardine per la prevenzione delle infezioni, sia nella quotidianità della vita sociale che, soprattutto, negli ambienti sanitari.

In occasione del 5 maggio, giornata mondiale per l’igiene delle mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), la Asl di Sassari ha avviato una campagna di sensibilizzazione e informazione volta a mantenere alta l’attenzione sull’importanza dell’igiene delle mani e a rafforzare l’impegno dell’Azienda nel sostenere buone pratiche per diffondere il miglioramento di questa procedura.

Nella mattina di venerdì 5 maggio nelle Hall dei presidi ospedalieri di Alghero e Ozieri, verranno allestiti dei box informativi in cui sara’ presente il personale infermieristico dedicato all’ Infection Control, che, oltre a diffondere del materiale illustrativo e rispondere ai quesito della popolazione, utilizzera’ il “box pedagogico” per valutare se il lavaggio delle mani è stato eseguito correttamente.

Le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA), in particolare quelle sostenute da batteri multi resistenti, sono la complicanza più frequente e grave dell’assistenza sanitaria soprattutto in relazione agli effetti della progressiva introduzione di nuove tecnologie sanitarie e di una medicina diagnostica sempre più invasiva e aggressiva.

Dare valore all’igiene delle mani e alla prevenzione e al controllo delle infezioni fa sì che sia i pazienti che gli operatori sanitari si sentano protetti e assistiti, ed inoltre incoraggerà le persone a lavarsi le mani al momento giusto e con i prodotti giusti.

Il tema della campagna per la Giornata mondiale dell’igiene delle mani per l’edizione 2023 è il seguente: “Insieme possiamo fare di più per prevenire le infezioni e la resistenza agli antibiotici nell’assistenza sanitaria. Promuoviamo la cultura della sicurezza e della qualità delle cure. Diamo la massima priorità all’igiene delle mani”.