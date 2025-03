4 Corsie Alghero – Sassari, parlamentari di Fratelli d’Italia a Piu: “Siamo maturi, lavoriamo per l’Isola”

ALGHERO – Apprendiamo con curiosità che l’Assessore regionale alle Opere Pubbliche, Antonio Piu, attribuisce a sé e alla Giunta Todde il merito di aver sbloccato i lavori della Sassari-Alghero. Un’affermazione singolare, considerando che l’opera è ripartita grazie all’impegno costante del Governo Meloni e dei rappresentanti del territorio. La realtà delle cose è che opere così importanti sono il risultato delle azioni di più attori e nessuno può ascriversi meriti esclusivi.

Al di là delle narrazioni di parte, i fatti parlano chiaro: la ripresa dei lavori sulla Sassari-Alghero è stata possibile grazie all’azione determinata del centrodestra e del Governo nazionale, che ha assicurato i finanziamenti necessari e monitorato ogni passaggio con attenzione. Ne è prova l’importante incontro svoltosi nel giugno 2023 presso la Prefettura di Sassari. Alla presenza del Presidente della Commissione parlamentare lavori pubblici e ambiente On. Mauro Rutelli, dei parlamentari Sardi, del Prefetto, degli Assessori regionali di competenza, dell’Amministratore delegato di ANAS, dei Sindaci di Alghero e Sassari, si è lavorato concretamente per superare gli ultimi ostacoli e sbloccare il percorso della Olbia-Alghero. L’Assessore Piu può tentare di riscrivere la storia, ma la realtà rimane la stessa: la Sardegna sta finalmente vedendo realizzate opere infrastrutturali attese da anni grazie a chi opera con serietà, affrontando le complessità burocratiche con impegno e determinazione, e non con giochi di prestigio.

Le infrastrutture sono un tema fondamentale per lo sviluppo della Nazione e della Sardegna in particolare. Sarebbe opportuno lavorare pancia a terra per portare a termine quelle in itinere e immaginarne di nuove, anziché cercare di mistificare la realtà per questioni elettorali. Chiediamo a tutti i rappresentanti delle istituzioni di impegnarsi in un lavoro comune per lo snellimento delle procedure di realizzazione delle infrastrutture del futuro. Noi ci siamo”.

On. Mauro Rotelli – Presidente Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera

On. Salvatore Deidda – Presidente Commissione Trasporti della Camera

On. Barbara Polo – Coordinatore Provinciale FdI Sassari

Sen. Antonella Zedda – Vice Capogruppo FdI Senato