10 anni di Meta e Museo del Corallo: cronistoria

ALGHERO – Una stagione fruttuosa che ha prodotto investimenti nella cultura che oggi continuano a produrre risultati concreti. Risorse ingenti per offrire agli algheresi strutture, spazi, luoghi per i beni culturali a disposizione di tutti. I musei che oggi rappresentano il fiore all’occhiello della città nascono da programmazioni lungimiranti. Il 23 dicembre 2010 si inaugurava il Museo del Corallo, a coronamento di un percorso avviato con l’acquisto della Villa Liberty di via XX Settembre costruita nel 1927 del Dott. Nunzio Costantino che si sviluppa su piano terra e primo piano per complessivi 230 mq. La villa fu acquistata quando ero assessore alle opere pubbliche dell’Amministrazione Baldino, e su proposta dell’allora consigliere comunale Mino Sasso, per un importo di 1 miliardo e duecento milioni di lire. Poi negli anni delle Giunta Tedde gli investimenti di 309.874,14 euro utilizzati per la realizzazione dell’impianto di illuminazione della area esterna della villa, la costruzione degli accessi per disabili, l’installazione di un ascensore, la messa in opera dell’impianto antincendio e dell’impianto di allarme, e con un successivo intervento di circa 130 mila euro per l’allestimento del Museo, si è dato il via alla nuova veste dell’immobile. Il Museo del Corallo gestito dalla Fondazione Alghero presieduta da Andrea Delogu è dunque oggi un sito di prestigio, con un suo brand che promuove la storia, la cultura e l’identità di Alghero. Molti sono i contributi che ne hanno fatto un prezioso elemento dell’offerta culturale e turistica della città: dai nostri corallari agli artigiani algheresi, e poi le mani preziose degli studenti dell’istituto d’arte coordinati da Tonino Serra. I passi compiuti sono stati tanti, che si sono consolidati con lo sviluppo e con la valorizzazione del marchio Corallium Rubrum, che accomuna la qualità degli artigiani algheresi. Ma il 2010 è stata una stagione importante non solo per le basi gettate sul fronte della programmazione culturale e della riqualificazione del nostro centro storico ( basti pensare al complesso di santa Chiara e al Quarter, per fare due esempi tra i più significativi). Il 2010 ha visto il compleanno anche della Fondazione Alghero. Il 16 Giugno 2010 infatti il Consiglio comunale approvava la nascita della Fondazione M.E.T.A. Un modello organizzativo ottimale per la gestione dei siti e dei servizi turistico – culturali del Comune di Alghero, strumento giuridico dinamico, agevole ed operativo. La Fondazione M.E.T.A. ( Musei Eventi Turismo Alghero) nasce come una sinergia tra cultura e turismo, per ottimizzare le risorse anche nell’ottica della destagionalizzazione. Un nuovo strumento, quindi, che ha consentito di integrare l’offerta museale con l’offerta dei siti archeologici e degli spazi culturali, degli eventi musicali e della tradizione.

Mario Conoci, sindaco di Alghero