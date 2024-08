10 anni della Rete delle Donne, gli auguri di Noi Riformiamo Alghero e dell’ass. Salaris

ALGHERO – “Gli auguri più sinceri da parte del gruppo consiliare Noi riformiamo Alghero e dell’assessore Salaris alla rete delle donne per questi primi dieci anni di attività. Un ringraziamento all’associazione che in questi anni ha sempre supportato concretamente le donne vittime di violenza con grande professionalità e grazie all’impegno costante dei volontari. Durante la scorsa amministrazione abbiamo voluto dare un segnale forte di collaborazione e condivisione con l’associazione affidandole temporaneamente in concessione uno stabile confiscato alla mafia, con la finalità di mettere a disposizione delle vittime di violenza una casa sicura. Tutto questo al fine di rafforzare sempre di più il rapporto fra comune ed enti del terzo settore che come su questa specifica materia si dimostrano supporto indispensabile alla nostra comunità”, cosi il gruppo consigliare di Noi Riformiamo Alghero