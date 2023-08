1⁰ Slalom Città di Bono, Abc Motorsport protagonista

BONO – Ci teneva a far bene l’ABC Motorsport a Bono e la maggior parte dei risultati gli hanno dato esito positivo, con un nutrito raccolto di risultati eccelsi. Nel primo slalom città di Bono, organizzato dalla Bono Corse con il supporto dell’ABC Motorsport, i piloti della scuderia si sono ben distinti nelle rispettive categorie.

Buona la gara di Lussorio Niolu che sulla Radical motorizzata Suzuki ha disputato un weekend dove andava a caccia di un risultato positivo. Niolu ha trovato un secondo posto in classe E2SC 1400 e si è piazzato quarto assoluto alla fine della gara, con il terzo posto che è mancato per poco, soprattutto alla luce di un birillo toccato che gli è costato il podio. Nella stessa classe altro podio conquistato da un driver ABC, con Roberto Idili che sulla IR Sport Kawasaki ha agguantato un terzo posto di classe e un quinto posto assoluto, risultando uno dei migliori nella classifica finale grazie alla top 5 acquisita, ma anche per un buon passo realizzato.

Nelle VST-Monoposto, terzo posto di gruppo per un costantissimo Franco Arru che sul suo Kart Cross Suzuki non ha commesso particolari sbavature, andandosi a prendere un podio meritato.

Nel gruppo riservato ai Prototipi Slalom, non ha sfigurato Giampietro Pala che con la sua Fiat X1/9 ha vinto e ha comunque disputato una gara regolare.

Nella E2SH, bella gara per i due piloti ABC con Marco Collu che su 500 IR Proto ha avuto la meglio su un mai domo Angelo Ibba che su Fiat 126 ha tenuto il passo ed entrambi hanno regalato una doppietta di gruppo alla scuderia. La loro gara inoltre è stata condita da un’ottima top ten assoluta, con Collu ed Ibba che si sono posizionati rispettivamente 7⁰ e 8⁰ davanti ad auto di categoria superiore.

Nel gruppo E1, quinto posto di classe 1600 per Alessandro Frogheri che ha sfiorato il podio ed in particolar modo la terza piazza per un nulla. Frogheri sulla sua Citroen Saxo ha dato tutto, ma non è bastato per prendere almeno un meritato podio.

Nel gruppo S, che gran gara quella di Diego Pala che ha vinto la classe S5 e ha sfiorato la vittoria di gruppo per un soffio, piazzandosi secondo con la sua energica Fiat X1/9. Una gara che ha visto Pala sempre costante e senza mai perdere il ritmo, una dote che quest’ultimo ha sempre dimostrato anche nei precedenti impegni.

Nel gruppo N, vittoria di categoria per Antonio Perazzona su Renault Clio che ha vinto naturalmente anche la classe 2000. Dietro ad un ottimo Perazzona, si è piazzato un altrettanto eccellente Gianmichele Cossu che ha tirato la volata e si è preso il secondo posto di gruppo e la prima posizione in classe 1600, con la sua Peugeot 106. In classe 2000, a rappresentare l’ABC Motorsport era al via anche Federico Giannotti che ha vissuto un weekend sfortunato, per il ritiro arrivato in gara 1 per un guasto tecnico.

Nella classe 1600, buona la gara di entrambi i debuttanti Domenico Manca e Aldo Niolu, con Manca che ha sfiorato il podio per un nulla facendo registrare un quarto posto di classe e con Niolu subito dietro quinto. Entrambi erano al via su Citroen Saxo.

Nelle Racing Start buoni piazzamenti per Fabrizio Urrai, che si è collocato secondo di gruppo e ha vinto la classe 1400 a bordo della sua Fiat Punto.