𝗨𝗻 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮 𝟮: 𝗶 𝗿𝗮𝗴𝗮𝘇𝘇𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝘀𝗺𝗱 𝘀𝗮𝗹𝗴𝗼𝗻𝗼 𝘀𝘂𝗹 𝗽𝗮𝗹𝗰𝗼

SASSARI – Salire su un palcoscenico per integrare e allontanare lo stigma della malattia. Eโ€™ questo lโ€™obiettivo del progetto โ€œUn libro per la testa 2โ€ che coinvolge i โ€œragazziโ€ seguiti dal Dipartimento di Salute mentale della Asl di Sassari e gli alunni del Convitto Nazionale Canopoleno, che porteranno in scena una rappresentazione teatrale il prossimo 18 aprile al Cinema Teatro Astra.

Il progetto, portato avanti dal Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze della Asl n. 1, mira a creare momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento sociale dei pazienti psichiatrici del territorio, sviluppando progetti terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi in unโ€™ottica di approccio integrato, volti a favorire il recupero dellโ€™autonomia personale, sociale e lavorativa.

โ€œUn libro per la testa 2โ€ andraโ€™ in scena al Cinema Teatro Astra, martedรฌ 18 aprile (inizio dei lavori alle ore 18.30) e vedraโ€™ tra gli interpreti sia gli studenti del Canopoleno che i โ€œragazziโ€ del Dsmd. Lโ€™evento si avvale del patrocinio del comune di Sassari e della collaborazione dellโ€™Associazione culturale Colibrรฌ, la Cooperativa Sociale EduPรจ e Koinรจ Ubik Libreria Internazionale.