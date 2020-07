“Zone pedonali ad Alghero: un fallimento”

ALGHERO – “Il fallimento della sperimentazione sulle aree pedonali è sotto gli occhi di tutti. In via Gramsci non è praticamente mai partita, mentre nei fine settimana in cui si è chiusa la via Sassari il traffico è andato completamente in tilt”. Cosi i consiglieri comunali di Centrosinistra riguardo l’iniziativa sulla viabilità cittadina con la chiusura di alcune arterie del centro al fine di aumentare il flusso di residenti e turisti.

“Piano, piano abbiamo osservato poi che in Amministrazione, provando a far finta di nulla, si sta iniziando a tornare indietro e, infatti, questo fine settimana la via Sassari è rimasta chiusa solo di sabato. A questo punto sarebbe bene che l’Amministrazione riconoscesse definitivamente che il tentativo è fallito in modo clamoroso e tornasse sui propri passi. A bocce ferme poi si potrebbe ragionare e concertare con i residenti e gli esercenti, per decidere se e come realizzare una vera zona pedonale. Non è più tempo di improvvisazione e di approssimazione”.