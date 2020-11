Voto: ottimo risultato delle Civiche, auguri ai Sindaci

ALGHERO – Il coordinamento Cittadino della Lista Civica “Noi Con Alghero”, esprime la propria soddisfazione per i risultati elettorali conseguiti dalle Liste Civiche partecipanti alle ultime elezioni comunali della Sardegna. Il riferimento è alle vittorie elettorali del Centrosinistra supportati dalle liste civiche a Porto Torres, Nuoro e Quartu. “Esprimiamo i migliori auguri di buon lavoro ad Andrea Soddu, Graziano Milia e Massimo Mulas – scrive in una nota Il coordinamento Cittadino di “Noi Con Alghero “-Il difficile ruolo dei Sindaci a partire dalla gestione dell’emergenza sanitaria, che li vede impegnati ogni giorno, sta diventando fondamentale per il sentire comune dei cittadini”.

“Il Progetto Civico – ricorda la civica rappresentata in Consiglio da Alessandro Loi e Antonello Muroni – è fondamentale in tutta la Sardegna, ed è determinante ovunque, i consensi crescono in maniera esponenziale a significare che la nostra azione politica trova riscontro nella scelta degli elettori. Ora Buon Lavoro a tutti , con impegno e determinazione per affrontare l’emergenza in atto e per contribuire a dare speranza, con azioni concrete ed efficaci, ai cittadini che aspettano fiduciosi”.