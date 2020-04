Vittoria grazie anche a noi, dove siete?

ALGHERO – Nonostante la calma apparente sussistono diverse fibrillazioni nello schema governativo si Centrodestra Sardista cittadino. A parte alcune sempre più frequenti frizioni tra Forza Italia e altre forze di maggioranza, le divisioni nel partito del Psd’Az, sino alle quasi quotidiane critiche di esponenti e partiti che hanno contribuito alla vittoria elettorale, alcune divenendo pure determinanti per la definizione degli organigrammi politici e strutturali innseno ak Comune.

Non ultime, essendo anche il primo dei non eletti del Pas’Az, si registrano le reiterate critiche di Franco Calvia. “Certo che candidarsi , impegnarsi metterci la faccia ed essere scavalcati da figure che non hanno partecipato , non hanno contribuito al successo di questa maggioranza è abbastanza singolare”, scrive Calvia e ancora “io a distanza di quasi un anno, non ho ancora capito quale è stato il criterio di assegnazione degli Assessorati, delle partecipate, degli incarichi di sottogoverno”.

“Io penso che questo comportamento scorretto da parte di chi avrebbe dovuto garantire visibiltà a coloro che si sono spesi hanno impegnato energie, tempo , risorse, e quant’altro doveva essere evitato. Penso che questo editoriale del direttore (riferimento ad Algheronews ndr) rispecchi in maniera perfetta lo stato d’animo di coloro che non avendo raggiunto lo scranno di Via Columbano si sarebbero aspettati un pochino in piu di considerazione”.