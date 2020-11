Virus, positivi i vertici della Sanità sassarese

SASSARI – Il coordinatore dell’Emergenza da Sars Cov 2 per il nord Sardegna, Marco Antonio Guido, e il nuovo direttore dell’Area sociosanitaria del distretto di Sassari, Flavio Sensi, nominato ieri dal neo commissario dell’Ats Massimo Temussi, sono risultati positivi al coronavirus.

Come riporta l’Ansa, Guido è ricoverato nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari, mentre il dirigente chiamato a reggere la Assl di Sassari fino alla rifondazione delle otto Asl, non ha potuto nemmeno prendere possesso del suo incarico ed è in isolamento domiciliare. Solo ieri era stato ricoverato perché positivo al coronavirus il responsabile dell’Unità di crisi nord Sardegna, Marcello Acciaro, che si trova tuttora nel reparto di Malattie infettive dell’Aou sassarese. Le sue condizioni di salute sono ritenute non preoccupanti ma serie, ed è costantemente monitorato dai medici.