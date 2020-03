Virus nel sassarese, allarme contagi nelle”case di riposo”

SASSARI – L’emergenza a causa dei contagi dagli Ospedali del Sassarese (Sassari, Alghero, Olbia e Tempo) si è trasferita alle “case di riposo”. E’ difficile descrivere tale condizione di allarme che poteva essere prevedibile e proabilmentedoveva essere monitorata da settimane al fine di evitare contagi e purtroppo anche decessi.

Il segretario della Cisl Pf Armando Ruzzetto ha scritto una lettera al Prefetto e ai vertici sanitari locali e regionali. “Si comunica e si informano le SS.LL. sull’estrema necessità di intervento presso la RSA “San Nicola” Loc. Piandanna, Sassari, nella quale sono stati sottoposti al “tampone” solo una parte dei dipendenti e pochi ospiti/degenti; il risultato è che sono positivi oltre 22 dipendenti e alcuni pazienti (4/5 pazienti su pochi campioni effettuati); ai quali parrebbe poi aggiungersi un elenco lunghissimo di degenti con la febbre e diversi decessi”.

“Ciò premesso, si chiede di disporre la sorveglianza sanitaria presso la sopra richiamata RSA al fine di evitare ulteriori rischi di contagio e di sottoporre a tampone il restante personale e i pazienti per i quali tale accertamento non è stato ancora effettuato. Si coglie l’occasione per chiedere che si dispongano, con estrema urgenza, i necessari controlli”.