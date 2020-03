Vector Congressi, raccolta fondi per la Sanità

ALGHERO – La Pandemia di Coronavirus sta mettendo a dura prova i nostri ospedali e sopratutto le Terapie Intensive. Le carenze di dispositivi e nuovi macchinari rendono più difficile la lotta al virus. La Rianimazione del SS.Annunziata ha necessità immediata di nuove dotazioni di macchinari . L’associazione Vector Congressi, Provider sanitario e leader nel campo dei congressi medici con sede in Alghero, ha deciso di organizzare una raccolta fondi per aiutare le strutture sanitarie sarde in difficoltà.

La Raccolta Fondi servirà per acquistare Video Broncoscopi monouso, utili per la diagnosi e la Cura delle Polmoniti e un nuovo Ecografo Portatile necessario ai Medici nel loro lavoro quotidiano. Scopo della raccolta fondi è dotare urgentemente di dispositivi tecnici e macchinari dando cosi al Medico la possibilità di una diagnosi più accurata migliorando gli standard assistenziali

Inoltre l’ intenzione di Vector Congressi è anche acquisire , attraverso la raccolta fondi Flussimetri e miscelatori Aria/Ossigeno per la Cpap. La CPAP è una modalità di ventilazione non invasiva che prevede che, attraverso presidi esterni al paziente (che rimane sveglio e collaborante), si applichi una pressione positiva continua nelle vie aeree in tutte le fasi della respirazione (riposo, inspirazione ed espirazione).

Trovate maggiori informazioni sulla campagna fondi sul sito istituzionale del Provider https://vectorcongressi.it/raccolta-fondi/