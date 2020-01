“Vandali, plauso a Peru, Politica sia matura”

ALGHERO – “Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e in particolare l’assessorato guidato da Antonello Peru che in tempo record ha sistemato l’installazione dell’albero di corallo sulla Torre di San Giovanni che nello scorso fine settimana è stata danneggiata da alcuni vandali”. Cosi Forza Italia Alghero riguardo il tempestivo intervento dell’amministrazione volto a riparare il danno creato alla struttura creata dagli studenti del Liceo Artistico.

“Personaggi biechi e azioni indegne che purtroppo ci sono sempre state. Questioni su cui bisogna prestare molta attenzione, ma che certamente non sono aumentate negli ultimi sei mesi, basta prendere un qualsiasi giornale e leggere dei gravi episodi avvenuti negli ultimi anni. Le strumentalizzazioni, oltre che essere misere, non fanno bene alla città e nemmeno alla politica che, almeno nella sua quasi totalità, cerca di lavorare per bene del territorio creando le condizioni, anche culturali, oltre che maggiori controlli, affinchè queste azioni non si ripetano“.